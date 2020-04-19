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Gine Cumhuriyeti'nde Hükümet Genel Sekreteri Kovid-19'dan hayatını kaybetti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.04.2020
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O ÜLKEDE BÜYÜK ŞOK! HÜKÜMET GENEL SEKRETERİ...

ülkesi 'nde ve Devlet Bakanı Sekou Kourouma yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Albay Remi Lamah, yaptığı açıklamada, Kovid-19 bulaşan ve sağlık durumu cuma gününden bu yana kötüleşen Kourouma'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Genel Sekreter Kourouma, geçen hafta Facebook hesabından Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Ülkede, önceki gün de Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu Başkanı Amadou Salif Kebe Kovid-19'dan hayatını kaybetmişti.

Öte yandan Gine'de şu ana kadar görülen 518 Kovid-19 vakasından 3'ü öldü, 65'i sağlığına kavuştu.

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