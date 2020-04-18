İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı! İşte 17 Nisan'da alınan koronavirüs önlemleri

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin 17 Nisan'da koronavirüse karşı aldığı önlemleri duyurdu. Twitter hesabından paylaşımda bulunan İletişim Başkanı Altun, "Devletimizin tüm kurumları süreci şeffaf bir şekilde yürüterek salgınla mücadelede en ön safta milletimize hizmet ediyor." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin yurt dışındaki vatandaşları ülkeye getirmeye devam ettiğini belirten İletişim Başkanı Fahretin Altun, Twitter hesabında önemli açıklamalarda bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı açıklamada, "Dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlarımızı Koronavirüs tehlikesinden koruyabilmek için ülkemize getirmeye devam ediyoruz. Devletimizin tüm kurumları süreci şeffaf bir şekilde yürüterek salgınla mücadelede en ön safta milletimize hizmet ediyor." ifadelerine yer verdi.