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Yüzen dev "Scarabeo 9" Çanakkale Boğazı’ndan geçti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.04.2020
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YÜZEN DEV SCARABEO 9 BÖYLE GEÇTİ

Romanya'dan İspanya'ya giden Bahama Adaları bayraklı, 115 metre boyunda ve 78 metre yüksekliğindeki petrol arama platformu '' ’ndan geçti.

Dün geçmesi planlanan platform fırtına nedeniyle iptal edilmişti. Lapseki Şevketiye açıklarına demirlenen '', bu sabah 'nden saat 07.45'te 'na giriş yaptı.
Yüzen dev Scarabeo 9 Çanakkale Boğazı’ndan geçti | Video YÜZEN DEV "SCARABEO 9" ÇANAKKALE BOĞAZI’NDAN GEÇTİ | VİDEO

ÇANAKKALE BOĞAZI TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

36 bin 863 groston ağırlığındaki 'Scarabeo 9', saat 09.20'de Nara Burnu'nu dönerek önlerinde geldi. 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen platforma; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-4, Kurtarma-10, Nazım Tur ve KYGM-9 Hızlı Tahlisiye Botu eşlik etti. Çanakkale Boğazı platformun geçişi sırasında Güney'den Kuzey'e tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Romanya'nın Köstence Limanı'ndan İspanya'nın Las Palmas Limanı'na gitmekte olan 'Scarabeo 9', 36 millik Çanakkale Boğazı geçişini saat 12.00'de tamamlayacağı bildirildi.

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