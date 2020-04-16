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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Tunuslu mevkidaşı er-Ray ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.04.2020
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BAKAN ÇAVUŞOĞLU TUNUSLU MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

, diplomatik görüşmelerine ara vermeden devam ediyor. er-Ray ile telefon görüşmesi yaptı.

, er-Ray ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklar, Çavuşoğlu'nun Tunuslu mevkidaşı er- Ray ile telefonda görüştüğünü bildirdi ancak görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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