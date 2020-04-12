Son dakika: İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma yasağı açıklaması

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığından 2 günlük sokağa çıkma yasağı ile ilgili yapılan açıklamada "31 ilde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak, karara yüksek oranda uyum sağlamıştır. 31 ilde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 bin 770 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldı." denildi.

30 büyükşehir ve Zonguldakta geçtiğimiz cuma günü gece saat 00.00 'da başlayan ve 48 saat sürecek olan sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.



Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ''31 ilde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak, karara yüksek oranda uyum sağlamıştır. 31 ilde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 bin 770 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldı'' ifadelerine yer verildi.