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Son dakika: Başkan Erdoğan, Şanlıurfa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.04.2020
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ŞANLIURFA'NIN KURTULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI

Son dakika haberi... Başkan 'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı. Erdoğan, kentin kurtuluş yıl dönümü sebebiyle  ve Büyükşehir Belediye Başkanı 'e tebrik mesajı gönderdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, kentin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla ve Büyükşehir Belediye Başkanı 'e tebrik mesajı gönderdi.

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