Son dakika: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde PKK'ya darbe: 6 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 3 ve Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığ��, Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 3 ve Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 3 ve Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
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