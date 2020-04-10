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Son dakika: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde PKK'ya darbe: 6 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 10.04.2020 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020
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PKK'YA DARBE! HEPSİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Son dakika haberine göre bölgesinde 1, bölgesinde 3 ve bölgesinde 2 /'li terörist, etkisiz hale getirildi.

, bölgesinde 1, bölgesinde 3 ve bölgesinde 2 /'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 3 ve Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

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