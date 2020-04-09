Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından "Atıksu Yönetimine İlişkin Önlemler Genelgesi"
Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında "Atıksu Yönetimine İlişkin Önlemler Genelgesi" yayımlandı. Buna göre, sulamada kullanılan arıtılmış atık sular dezenfekte edilecek. Akarsu deşarj bölgesinde su sporlarına ve tahıl yıkamaya izin verilmeyecek.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında "Atık Su Yönetimine İlişkin Önlemler Genelgesi" yayımlandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından, Kovid-19 virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla atık su arıtma tesislerinde alınan tedbirlere ilişkin açıklama yaptı.
"DEZENFEKSİYON UYGULANACAK"
Bakan Kurum, "Sulamada kullanılan arıtılmış atık sulara dezenfeksiyon uygulanacak. Arıtılmış atık su deşarj edilen akarsu bölgesinde su sporlarına ve tahıl yıkamaya izin verilmeyecek. Arıtma tesisleri hijyen kurallarını tizilikle uygulayacak." ifadelerini kullandı.
Bakan Kurum'un imzasıyla Kovid-19'la mücadele kapsamında yayımlanan "Atık Su Yönetimine İlişkin Önlemler Genelgesi" 81 il valiliğine gönderildi.
Bakanlık, virüsün atık suda varlığı ve etkileri hakkında çeşitli bilimsel çalışmaların yürütüldüğünü, bu konuda henüz bir tespit ve gelişme kaydedilemediğini belirtti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında;— Murat KURUM (@murat_kurum) April 9, 2020
➡️Sulamada kullanılan arıtılmış atıksulara dezenfeksiyon uygulanacak
➡️Arıtılmış atıksu deşarj edilen akarsu bölgesinde su sporlarına ve tahıl yıkamaya izin verilmeyecek
➡️Arıtma tesisleri hijyen kurallarını tizilikle uygulayacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Beşiktaş sözleşmesini fesheden Martin Hasek'le anlaştı
- CHP'li vekil Yarkadaş İsrailli gazeteci kadar olamadı!
- Bakan açıkladı: Haydarpaşa Limanı'na yanaşacak
- Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu?
- İstanbul'da ücretsiz maske nasıl alınacak?
- Diyanet açıkladı! Virüsten ölenlerin cenazesi...
- Türkiye'den net mesaj: Hesap vermesi gerekmekte
- İşte en az vakaya sahip kent
- İçişleri'nden özel çocuklar genelgesi
- İran ve İspanya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: İstanbul'da maskeler ne zaman verilecek? Ücretsiz maske eczaneden mi alınacak?
- Bayram harçlığı verilecek mi? 400 TL yardım var mı? Açık Kapı yardım başvurusu alınacak mı? Bakanlıktan açıklama!
- Zekat kimlere verilir, kimlere verilmez? 2020 TDV zekat hesaplama nasıl yapılır? Zekat altın nisap miktarı
- Altın fiyatları uçuşa geçti! Altın alınır mı, satılır mı? 9 Nisan gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?
- Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı kura sonuçları sorgulama! 2020 İŞKUR temizlik güvenlik görevlisi sonuçları
- A101 9 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: A101'de perşembe indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...
- Canlı Türkiye corona haritası! Türkiye il il vaka sayısı ne kadar? Kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu
- 2.3 milyon haneye 1000 TL sosyal yardım kimlere verilecek? e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır?
- 9 Nisan evde bakım maaşı yattı mı? 2020 Evde bakım maaş yatan iller güncel liste yayınlandı mı?
- MEB EKYS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 Müdür yardımcılığı sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?
- KYK borçları son dakika! Torba yasaya eklendi! KYK öğrenim kredisi borcu silinecek mi, indirim ve erteleme olacak mı?
- EBA TV canlı izle: 9 Nisan İlkokul, ortaokul, lise TRT EBA TV canlı yayın linkleri! 6-10 Nisan ders programı