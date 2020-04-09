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Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından "Atıksu Yönetimine İlişkin Önlemler Genelgesi"

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Giriş Tarihi: 09.04.2020 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020
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ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINDAN ATIKSU YÖNETİMİNE İLİŞKİN ÖNLEMLER GENELGESİ

Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında "Atıksu Yönetimine İlişkin Önlemler Genelgesi" yayımlandı. Buna göre, sulamada kullanılan arıtılmış atık sular dezenfekte edilecek. Akarsu deşarj bölgesinde su sporlarına ve tahıl yıkamaya izin verilmeyecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında "Atık Su Yönetimine İlişkin Önlemler Genelgesi" yayımlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından, Kovid-19 virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla atık su arıtma tesislerinde alınan tedbirlere ilişkin açıklama yaptı.

"DEZENFEKSİYON UYGULANACAK"

Bakan Kurum, "Sulamada kullanılan arıtılmış atık sulara dezenfeksiyon uygulanacak‬. Arıtılmış atık su deşarj edilen akarsu bölgesinde su sporlarına ve tahıl yıkamaya izin verilmeyecek. Arıtma tesisleri hijyen kurallarını tizilikle uygulayacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'un imzasıyla Kovid-19'la mücadele kapsamında yayımlanan "Atık Su Yönetimine İlişkin Önlemler Genelgesi" 81 il valiliğine gönderildi.

Bakanlık, virüsün atık suda varlığı ve etkileri hakkında çeşitli bilimsel çalışmaların yürütüldüğünü, bu konuda henüz bir tespit ve gelişme kaydedilemediğini belirtti.

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