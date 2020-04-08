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Irak'tan getirilen 511 Türk Afyonkarahisar'da karantinaya alındı

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Giriş Tarihi: 08.04.2020 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020
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IRAK'TAN GETİRİLEN 511 TÜRK KARANTİNAYA ALINDI

'tan özel uçaklarla 'ye getirilen 511 kişi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı 'na ait 'nda karantinaya alındı.

tedbirleri kapsamında 'ye giriş ve çıkışların durdurulmasının ardından, 'ta kalan ve çoğunluğunu işçilerin oluşturduğu 511 kişilik Türk kafile, dün özel uçaklarla Türkiye'ye getirildi. 'nın tahsis ettiği 2 özel uçakla akşam saatlerinde Ankara 'na iniş yaptı. 511 vatandaş, güvenlik güçlerinin kontrolünde kendileri için hazırlanan otobüslere bindirilerek 'a gönderildi.

Irak'tan getirilen 511 Türk Afyonkarahisar'da karantinaya alındı |Video IRAK'TAN GETİRİLEN 511 TÜRK AFYONKARAHİSAR'DA KARANTİNAYA ALINDI |VİDEO

TEK KİŞİLİK ODALARA YERLEŞTİRİLDİLER

14 gün boyunca altında tutulacakları 'na ait 'na sabah 03.00 sularında 23 otobüsten oluşan konvoy ile gelen 511 yolcu, 5'er kişilik gruplar halinde sosyal mesafe kuralı gözetilerek, yurda giriş yaptı. Kişisel koruyucu kıyafet giyen AFAD, UMKE ve KYK personelleri tarafından karşılanan vatandaşlar, kişisel bilgilerinin yer aldığı kayıt işlemlerinin ardından içerisinde temel ihtiyaçlarının giderilebileceği ürünlerin de hazır olduğu tek kişilik odalara yerleştirildi.



Polis ekipleri, binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri de otobüsleri dezenfekte etti. Vatandaşların 14 günlük karantina sürecinde ihtiyaçlarının Afyonkarahisar Valiliği, İl Afet ve Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacağı belirtildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki görevli psikolog ve sosyologların da karantinadaki vatandaşlara destek sağlayacağı kaydedildi.



İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 60 personel, 511 yolcunun yurtlara yerleştirilmesi işlemleri sırasında gerekli güvenlik tedbirlerini alarak, herhangi bir olumsuzluk yaşanmasına izin vermezken, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen sağlık ekipleri de karantinaya alınan yolcularla ilgili muayene ve test çalışmalarına başladı. 511 yolcunun yapılacak testler sonucunda sağlık problemine rastlanmayan bölümü için tahliye tarihinin ise 23 Nisan'da başlayacağı ifade edildi.

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