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BDDK'dan bankalara kredilerle ilgili önemli uyarı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.04.2020
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BDDK'DAN BANKALARA KREDİLERLE İLGİLİ ÖNEMLİ UYARI!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (), Kalkanı kapsamındaki kredilerin amacına uygun kullanımının sağlanmasını istedi.

, Kalkanı kapsamında sağlanan kredilerin ihtiyaca uygun, verimli şekilde tahsisi için bankalara yazı gönderdi.

Yazının içeriğinde, kredilerin kullanım amacına aykırı işlemlere karşı bankalarca azami seviyede kontrol sağlanması tavsiyesinin bulunduğu ifade edildi. Kredilerin amacı dışında finansal getiri sağlamaya dönük işlemlerde ya da vadesi gelmemiş diğer kredilerin kapatılmasında kullanılması gibi durumların olmamasına azami gayret gösterilmesi uyarısının bulunduğu kaydedildi.

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