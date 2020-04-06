Son dakika: İstanbul'da sahte MİT kimliğiyle uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Son dakika haberine göre; İstanbul Sancaktepe ve Çekmeköy'de sahte olarak düzenlenmiş MİT kimliğini kullanarak uyuşturucu madde satışı yaptığı ve bu kimliği kullanarak aracıyla polis ve jandarma uygulamalarından geçmeye çalıştığı iddia edilen şüpheli Orhan A. gözaltına alındı. Orhan A. sevk edildiği mahkemece "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan tutuklandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sancaktepe İlçe Müdürlüğü görevlileri, şüpheli Orhan A'nın MİT kimliği kullanarak uyuşturucu madde satışı yaptığı ve bu kimlikle uyuşturucu madde ticaretinde kullandığı aracıyla polis ve jandarma uygulamalarından geçmeye çalıştığı yönünde edinilen bilgi üzerine harekete geçti.
SİLAH VE PARA ELE GEÇİRİLDİ
Geçen hafta Meclis Mahallesi Eski Ankara Caddesi'nde seyir halinde görülen araç, polisler tarafından takibe alındı. Çekmeköy, Çamlık Mahallesi'nde durdurulan araçta bulunan şüpheli Orhan A. (35) ve yanındaki Miktat Ö. (38) yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Orhan A'nın üst aramasında Ertuğrul G. adına düzenlenmiş üzerinde kendi fotoğrafının bulunduğu sahte MİT kimliği ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 100 dolar ve 975 lira ele geçirildi. Araç içerisinde yapılan aramada ise 14 adet daralı ağırlığı 6,37 gram gelen taş kokain bulundu. Her iki şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda ise bir ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca, bir ruhsatsız pompalı tüfek, 19 pompalı tüfek fişeği, 52 farklı çaplarda tabanca fişeği ele geçirildi.
SAHTE KİMLİK KULLANAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Şüphelilerden Orhan A'nın "Kasten yaralama", "Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak", "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "Açıktan hırsızlık" olmak üzere dört suç kaydının bulunduğu da tespit edildi. 31 Mart'ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden Orhan A. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında "6136 Sayılı Kanuna muhalefet" suçundan işlem yapılan şüpheli Miktat Ö. ise serbest bırakıldı.
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