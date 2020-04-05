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Beşiktaş'ta lüks gezi teknesi battı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.04.2020
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BEŞİKTAŞ'TA LÜKS GEZİ TEKNESİ BATTI

Bebek sahilde demirli,  bir turizm organizasyon firmasına ait EYP isimli tekne henüz belirlenemeyen bir nedenle su alarak battı.

'ta lüks gezi teknesi battı, içindeki kişi kurtarıldı. Alınan bilgiye göre Bebek Sahilinde demirli 20 metrelik lüks gezi teknesi su almaya başladı. İçinde bulunan bir kişinin haber vermesi üzerine olay yerine , Deniz Polisi, İtfaiye ve ambulans sevk edildi.

Su alarak yan yatan teknedeki kişi kurtarıldı.

Gece boyu 'un tüm ilçelerinde etkili olan şiddetli yağış ve rüzgarın, gövdesinin bir kısmı su üstünde kalan ve kullanılamaz hale gelen teknenin batmasında etkili olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

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