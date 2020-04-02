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Cihangir İslam, FETÖ ağzı ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya beddua etti

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Giriş Tarihi: 02.04.2020 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020
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CİHANGİR İSLAM, BAKAN SOYLU'YA BEDDUA ETTİ

Saadet Partisi'nden istifa eden milletvekili , İçişleri Bakanı 'ya beddua etti. Bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Soylu, belediyelerin yardımlarının yasal olması için valiliklerin ve İçişleri Bakanlığı'nın izninin olması gerektiğini ifade etti.  Cihangir İslam, Soylu'nun bu konuşmasına, “Bir insan, hekim ve siyasetçi olarak gönül rahatlığı ile kendisine söylüyorum: Allah belanı versin" diye küstah bir tepki gösterdi. Sosyal medya Cihangir İslam'ın bu ifadelerine karşı ayağa kalktı.

Eski Saadet Partisi Milletvekili Twitter'dan yaptığı paylaşım ile İçişleri Bakanı 'yu hedef almaya kalktı. canlı yayınında kamuoyunu bilgilendiren Süleyman Soylu'nun, belediyelerin yardım kampanyalarına ilişkin sözlerini eleştiren İslam, Bakan Soylu'ya beddua etti.

SP Milletvekili Cihangir İslam’dan skandal sözler: 15 Temmuz’da milletin yazdığı destana hakaret etti SP MİLLETVEKİLİ CİHANGİR İSLAM’DAN SKANDAL SÖZLER: 15 TEMMUZ’DA MİLLETİN YAZDIĞI DESTANA HAKARET ETTİ

KÜSTAH PAYLAŞIM

Cihangir İslam, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alarak şu paylaşımda bulundu:

kürsüsünde söylediğim #ALLAHBELANIZIVERSIN ifadesi bir kişiye, gruba yönelik değil bir aktarımdı. Şimdi CNN Türk canlı yayınında belediye yardımları konusunda Süleyman Soylu'yu dinliyorum. Bir insan, hekim ve siyasetçi olarak gönül rahatlığı ile kendisine söylüyorum: Allah belanı versin."

İslam, paylaşımına Soylu'yu da etiketledi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Cihangir İslam'ın küstah sözleri kısa sürede gündem oldu. Vatandaşlar Soylu'ya sahip çıkarken, İslam'a sert tepki gösterdi. İşte o paylaşımlardan bazıları:

- Bu zor günlerde bekleriz ki ağzınızdan hayırlı bir dua çıksın. Ne yazık ki pislik siyasetinizle kendi kininizde, kusmuğunuzda boğuluyorsunuz.. Allah seni ve senin gibileri ıslah etsin Cihangir İslam...

- Bu cihangir islam gibi adamlar bu zor zamanda başa bela.

- Cihangir islam senin çapın yetmez @suleymansoylu Bakanımıza dil uzatmaya."

Cihangir İslam çark etti! CİHANGİR İSLAM ÇARK ETTİ!

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ İÇİN SKANDAL SÖZLER KULLANMIŞTI

Darbe Girişimi sonrasında düzenlenen oturumda milletin direnişini hedef alan Cihangir İslam, "15 Temmuz akşamı iki batılın çatışmasını seyrettik" ifadelerini kullanmıştı. Cihangir İslam sık sık 'yü aklayan paylaşımları ile de kamuoyunun tepkisini çekmişti.

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