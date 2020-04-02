Cihangir İslam, FETÖ ağzı ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya beddua etti

Saadet Partisi'nden istifa eden milletvekili Cihangir İslam, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya beddua etti. Bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, belediyelerin yardımlarının yasal olması için valiliklerin ve İçişleri Bakanlığı'nın izninin olması gerektiğini ifade etti. Cihangir İslam, Soylu'nun bu konuşmasına, “Bir insan, hekim ve siyasetçi olarak gönül rahatlığı ile kendisine söylüyorum: Allah belanı versin" diye küstah bir tepki gösterdi. Sosyal medya Cihangir İslam'ın bu ifadelerine karşı ayağa kalktı.

Eski Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam Twitter'dan yaptığı paylaşım ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef almaya kalktı. CNN Türk canlı yayınında kamuoyunu bilgilendiren Süleyman Soylu'nun, belediyelerin yardım kampanyalarına ilişkin sözlerini eleştiren İslam, Bakan Soylu'ya beddua etti.

KÜSTAH PAYLAŞIM

Cihangir İslam, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alarak şu paylaşımda bulundu:

TBMM kürsüsünde söylediğim #ALLAHBELANIZIVERSIN ifadesi bir kişiye, gruba yönelik değil bir aktarımdı. Şimdi CNN Türk canlı yayınında belediye yardımları konusunda Süleyman Soylu'yu dinliyorum. Bir insan, hekim ve siyasetçi olarak gönül rahatlığı ile kendisine söylüyorum: Allah belanı versin."

İslam, paylaşımına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da etiketledi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Cihangir İslam'ın küstah sözleri kısa sürede gündem oldu. Vatandaşlar Soylu'ya sahip çıkarken, İslam'a sert tepki gösterdi. İşte o paylaşımlardan bazıları:

- Bu zor günlerde bekleriz ki ağzınızdan hayırlı bir dua çıksın. Ne yazık ki pislik siyasetinizle kendi kininizde, kusmuğunuzda boğuluyorsunuz.. Allah seni ve senin gibileri ıslah etsin Cihangir İslam...

- Bu cihangir islam gibi adamlar bu zor zamanda başa bela.

- Cihangir islam senin çapın yetmez @suleymansoylu Bakanımıza dil uzatmaya."

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ İÇİN SKANDAL SÖZLER KULLANMIŞTI

15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında düzenlenen oturumda milletin direnişini hedef alan Cihangir İslam, "15 Temmuz akşamı iki batılın çatışmasını seyrettik" ifadelerini kullanmıştı. Cihangir İslam sık sık FETÖ'yü aklayan paylaşımları ile de kamuoyunun tepkisini çekmişti.