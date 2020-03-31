31 Mart 2020, Salı
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Son dakika: TBMM'de korona önlemleri! 30 Nisan'a kadar uzatıldı

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Giriş Tarihi: 31.03.2020 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020
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TBMM'DE KORONA ÖNLEMLERİ!

Son dakika haberi... Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 Mart tarihine kadar 'ye ziyaretler yasaklanmıştı. Bugün Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada, TBMM'ye giriş yasağının 30 Nisan'a kadar uzatıldığı bildirildi.

yerleşkesine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ziyaretçi yasağının 30 Nisan tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında daha önce alınan ziyaretçi yasağı kararının uzatılmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, ziyaretçi yasağı uygulamasının 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

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