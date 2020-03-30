Türkiye'de koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik açıkladı

Türkiye'de koronavirüs (Covid-19) salgınının ne zaman biteceği konusunda önemli açıklamalar yapan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, merakla beklenen tarih için "o ayı" işaret etti. İşte İlhami Çelik'in verdiği mesajlar...

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, koronavirüs salgınının ne zaman sona ereceği ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

İlhami Çelik'in açıklamaları şu şekilde:



"Bu hafta kritik diye düşünüyorum hatta önümüzdeki hafta. Çünkü iki haftalık kuluçka süresini göz önüne alırsanız bu özellikle yurt dışından gelenlerin bulaştırıcılığı diğer insanlarda çıkması ortalama kuluçka süresi 5.2 gün ama 11.5 güne kadar vakaların çoğu gözüküyor