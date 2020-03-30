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Türkiye'de koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik açıkladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.03.2020 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020
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TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SALGINI NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye'de koronavirüs (Covid-19) salgınının ne zaman biteceği konusunda önemli açıklamalar yapan Üyesi Prof. Dr. , merakla beklenen tarih için "o ayı" işaret etti. İşte İlhami Çelik'in verdiği mesajlar...

Üyesi Prof. Dr. , koronavirüs salgınının ne zaman sona ereceği ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

İlhami Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

"Bu hafta kritik diye düşünüyorum hatta önümüzdeki hafta. Çünkü iki haftalık kuluçka süresini göz önüne alırsanız bu özellikle yurt dışından gelenlerin bulaştırıcılığı diğer insanlarda çıkması ortalama kuluçka süresi 5.2 gün ama 11.5 güne kadar vakaların çoğu gözüküyor

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