Son dakika: AK Parti'den koronavirüse karşı yardım kampanyası

Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, koronavirüs ile mücadele kapsamında, parti grubu olarak 'Toplumsal Dayanışma ve Yardım Kampanyası' düzenlediklerini açıkladı. Kampanyaya en az bin TL bağışta bulunulacak.

SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüse ( Covid -19) karşı hızlı adımlarla önemli tedbirler alan AK Parti 'den açıklama geldi. AK Parti TBMM Grup Başkanlığı, Türkiye 'de 131 kişinin ölümüne neden olan virüs için ' Toplumsal Dayanışma ve Yardım Kampanyası' başlattı. Kampanyaya en az bin TL bağışta bulunulacak.AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı koronavirüs ile mücadele kapsamında, parti grubu olarak 'Toplumsal Dayanışma ve Yardım Kampanyası' düzenlediklerini açıkladı.AK Parti'li Bostancı, milletvekillerine gönderdiği duyuruda, insanlığın karşı karşıya kaldığı koronavirüsün yol açtığı krizin üstesinden gelebilmek ve mücadeleden en az hasarla çıkmak için yardım kampanyası başlattıklarını belirtti. Bostancı, duyurusunda şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamış olduğu hayati tedbirlere katkı olmasına yönelik olarak birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ve dayanışmamızı güçlendirmek için AK Parti adına Grup Başkanlığımızca, 'Toplumsal Dayanışma ve Yardım Kampanyası' düzenlenmiştir. Bu nedenle, milletvekillerimizin bin liradan az olmamak üzere; (teşkilat mensuplarımızdan, belediye başkalarımızdan, meclis üyelerimizden ve vatandaşlarımızdan yardımda bulunmak isteyenlerin de) belirtilen hesap numarasına en geç 20 Nisan 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar yardımda bulunmaları önemle rica olunur."