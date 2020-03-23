Sağlık çalışanları vatandaşlara seslendi!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemize de sıçrayan koronavirüs salgınıyla ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Kovid-19 hastalarını tedavi için gece gündüz demeden canla başla çalışan sağlık çalışanları, halkın kendilerine alkışla desteğini teşekkür ediyorlar ancak “Siz kurallara uyun. Bu bize yeter” diyorlar.

Türkiye'nin her akşam saat 21'de alkışladığı fedakâr sağlıkçılar SABAH'a konuştu.

ANKARA ŞEHİR HASTANESİ BAŞHEKİMİ PROF. DR. ÖZLEM MORALOĞLU TEKİN: Halkımızın desteği moral oldu. Vatandaşlarımıza destekleri için teşekkür ediyoruz. En büyük alkış kurallara uymanız. Biz de sonunda sizi alkışlayacağız. Dünyanın birçok ülkesinden sağlık konusunda daha iyi durumdayız. Şehir Hastaneleri bizim için bir nimet. Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza şehir hastanelerine verdikleri önem için teşekkür ediyoruz. Hastanelerimizdeki ileri teknolojiler, güçlü sağlık sistemimi bizi diğer ülkelerden öne çıkarıyor.

'ACİLLERİ MEŞGUL ETMEYELİM'

Vatandaşlarımızdan ricamız acil bir durum olmadığı sürece bugünlerde hastaneleri meşgul etmesinler. Hastaneler de kapalı alan olduğundan hem kendilerini hem de bizleri riske atmasınlar. En ufak şüphemizde hemen hastaneye gitmek yerine önce Alo 184'ü aramamız gerekiyor. Sosyal medya üzerinden birtakım ilaçlar öneriliyor. Ancak bilmediğimiz ve doktor tavsiyesi olmadan alınan ilaçların koruyucu olarak kullanılmaması gerekiyor. Devletimizin elinde yeterince ilaç stoku da bulunuyor.





'KOCAMAN BIR ORDUYUZ'



SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ AYSEL ACAR: Bu kutsal mesleği yapmaktan onur duyuyorum. Yeter ki vatandaşlarımız resmi açıklamalara uysun. Gerekirse Türkiye için biz 24 saat hastanelerde çalışırız. Saat 21'de yapılan alkışlar bizi çok özel hissettiriyor. Alkışların sesini duyan evlatlarım, 'Anne, ne güzel bir mesleğin var, iyi ki varsın' diyorlar. Kimse merak etmesin, kocaman sağlık ordumuzla tek bir vatandaşımıza bile zarar gelmemesi için çalışıyoruz. Evde izolasyonumuzu sağlarsak ve tedbirleri uygularsak zaten bunu kolaylıkla atlatırız. Eş dost ziyaretlerimizi erteleyelim, hijyene dikkat edelim. 14 gün kuralına uyarak kendimizi ve sevdiklerimizi de koruyabiliriz.

AİLE HEKİMİ DR. HALİT ASLAN: Sabahtan akşama kadar çalıştıktan sonra acil servislere destek veriyoruz. 2 ya da 3 saat kadar uyuyorum. Fedakârlık yapmaktan asla çekinmiyoruz. Aile hekimleri olarak korona virüsle mücadelede mükemmel bir sistemimiz var. Hastalarımız, ciddi belirtiler gösteriyorsa izole bir şekilde test merkezine götürülüyor. Tüm Türkiye'yi bu şekilde sağlık taramasından geçiriyoruz. Sağlık Bakanımız sahada hiç durmadan çalışıyor, biz de öyle yapıyoruz. En büyük gücümüz sizlerin yüzünün güldüğünü görmek.

112 ACİL YARDIM AMBULANS GÖREVLİSİ ENES UZTUTAN: Takdir edilmek ve alkışlanmak bizleri gururlandırdı. Bu moral ve motivasyonumuzu artırdı. Sağlık Bakanımızın yoğun çalışmasında onu öyle gördükçe bizler de kuvvet alıyoruz. Hep birlikte bu sorunu aşacağız. Umudun azaldığı yerde de yeniden umut oluruz. Ülkemiz ve insanlarımız için elimizden geleni yapıyoruz. Siz bu süreçte evinizde kalın biz sizler için buradayız. Evimizde kalırsak hem virüsü dışarıdan alma ihtimalimiz ortadan kalkar hem de risk grubundaysak sağlığımızı koruruz. Bir süre evimizde kalalım, temizliğimize dikkat edelim, önce Alo 184'e danışalım. Hastaneleri öncelikle acil sağlık sorunu yaşayan vatandaşlarımızın kullanabilmesi için hassasiyet gösterelim.

HEMŞİRE PEMBE KILIÇBAY: Yoğun bir süreçten geçiyoruz. Valizimizi hazırlayıp hastanede kalacak şekilde kendimizi hazırlıyoruz. Sağlık çalışanları için yapılan alkış desteği bizi çok mutlu ediyor. Zaman zaman bizim de doğal olarak endişelerimiz oluyor. Ama bizlere verilen destek ve alkışlar bizi daha çok motive ediyor. İnsanlara evde kalmalarını, hijyen kurallarına sık sık uymalarını söylüyoruz. Korkmadan, panik yapmadan evlerimizde kalmaya dikkat edelim. Tedbirleri uygularsak bu çözülemeyecek bir sorun değil. Biz yalnızca kendimizi değil aynı zamanda herkesi düşünür şekilde çalışıyoruz. Bizlere destek çıkarlarsa daha kısa sürede bunun üstesinden geleceğiz. 65 yaş üstü ve kronik hastaların sokağa çıkamayacak olması çok yerinde bir karar. Bu da hastalığın yayılma ihtimalini azaltacak.



SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÜCRETSİZ ULAŞIM



ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, koronavirüs salgınına karşı fedakarca savaş veren sağlık çalışanlarının, İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban'dan bugün itibarıyla ücretsiz faydalanacağını bildirdi.

Sabah