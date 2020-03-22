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Son dakika: İran'da korkutan rakam! Son 24 saatte 129 kişi hayatını kaybetti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.03.2020
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İRAN'DA KORKUTAN RAKAM!

Son dakika haberi... 'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 129 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1685'e yükseldi.

detaylar gelecek...

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