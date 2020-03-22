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Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun video paylaşarak uyardı! "En az virüs kadar tehlikeli"

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Giriş Tarihi: 22.03.2020 Güncelleme Tarihi: 22.03.2020
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İLETİŞİM BAŞKANLIĞI UYARDI! EN AZ VİRÜS KADAR TEHLİKELİ

Son dakika haberi... İletişim Başkanı , koronovirüsle ilgili kaynağı belirsiz içeriklerin de en az virüs kadar tehlikeli olduğuna işaret eden bir video paylaşarak, bilgi kirliliği oluşturan söylentilere itimat edilmemesi tavsiyesinde bulundu.

İletişim Başkanı , koronovirüsle ilgili kaynağı belirsiz içeriklerin de en az virüs kadar tehlikeli olduğuna işaret eden bir video paylaşarak, bilgi kirliliği oluşturan söylentilere itimat edilmemesi ve konuyla ilgili resmi açıklamaların takip edilmesi tavsiyesinde bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun bu videoyu paylaşarak uyardı! En az virüs kadar tehlikeli |Video İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN BU VİDEOYU PAYLAŞARAK UYARDI! "EN AZ VİRÜS KADAR TEHLİKELİ" |VİDEO

"HEPSİ EN AZ VİRÜS KADAR TEHLİKELİ!"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Covid-19 ile ilgili bilgi kirliliğine dikkati çeken bir mesaj ve video paylaştı. Altun, mesajında "Söylentiler, kehanetler, komplo teorileri, kaynaksız ses kayıtları, duyumlar... Koronavirüs ile ilgili medya mecralarında hemen her gün bu tip belirsiz ama zararlı içeriklerle karşılaşıyoruz ve inanın, hepsi en az virüs kadar tehlikeli! Çözüm: Resmi açıklamaları takip edelim." ifadelerini kullandı. "Kaynağı doğrulanmamış bilgiyi yaymayın" İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan videoda ise bilgi kirliliğinin de Covid-19 gibi halk sağlığını tehdit ettiği vurgulanıyor. Konuyla ilgili resmi kurumların açıklamalarının takip edilmesi gerektiği belirtilen videoda, "Bu görüntüler hastanede gizli çekilmiş", "Doktor tanıdığımız söyledi", "Vaka sayısı gizleniyor", "Test yapılmıyor", "Ölü sayısı açıklanandan fazla" şeklinde söylenti, kehanet, komplo teorisi üreten ve yayan kullanıcıların uyarılması, engellenmesi ya da bildirilmesi tavsiye ediliyor. "Anlık mesajlaşma uygulamaları ile yayılan yönlendirilmiş ya da 'kopyala yapıştır' iletilere itimat etmeyin. Haberi paylaşan kişiye daima haberin kaynağını sorun. Kaynağı doğrulanmamış bilgiyi yaymayın." denilen videoda, "Şeffaflık, farkındalık ve dayanışma hepimizi güçlendirir. Komplo teorilerine cehalete kutuplaşmaya bilgi kirliliğine hayır." mesajını verdi.

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