Başkan Erdoğan'dan Nevruz mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dünya Nevruz Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında, "Bolluğun ve bereketin bayramı Nevruz'un aziz milletimiz için güzellikler ve iyilikler getirmesini diliyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.
Bolluğun ve bereketin bayramı olarak bilinen Nevruz için Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan mesajında, "Nevruz'un aziz milletimiz için güzellikler ve iyilikler getirmesini diliyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum." sözlerine yer verdi.
Başkan Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı;
"Yeni başlangıçların, umudun, kardeşliğin, dayanışmanın sembolü Nevruz Günü'nü tebrik ediyorum. Kadim medeniyetimiz, barış, hoşgörü, sevgi ve kardeşlik gibi evrensel değerlerin hakim olduğu topraklarda yükselmiş, ecdadımızdan bizlere ayrımcılığa yer vermeyen, birlik ve beraberliğin esas olduğu yüce hasletler miras kalmıştır.
"HUZUR İÇİNDE BİR GELECEĞİN..."
Her zaman haktan, adaletten ve barıştan yana tutum alan aziz milletimiz, 2023 hedeflerine de kardeşlik ve dayanışma içinde yürüyecek, refah ve huzur içinde bir geleceğin inşasına katkıda bulunacaktır.
"GÜZELLİKLER VE İYİLİKLER GETİRMESİNİ..."
Bugün Orta Asya'dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada coşkuyla kutlanan, baharın müjdecisi Nevruz'un, sahip olduğumuz değerlerin, zenginliklerin hatırlanmasına, korunmasına ve yeni nesillere aktarılmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Bolluğun ve bereketin bayramı Nevruz'un aziz milletimiz için güzellikler ve iyilikler getirmesini diliyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."
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