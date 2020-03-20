20 Mart 2020, Cuma
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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı 8 ülkedeki Türk öğrenciler hakkında açıklama yaptı

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Giriş Tarihi: 20.03.2020 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020
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CUMHURBAŞKANLIĞINDAN O ÖĞRENCİLER HAKKINDA AÇIKLAMA

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ülkemize yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde geçici olarak bulunan öğrencilerimizin, 21 Mart Cumartesi yerel saatle 17.00'a kadar bulundukları ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerimize başvurmaları halinde planlanan sürede dönüşleri gerçekleştirilecek.

CumhurbaşkanıYardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'ye yönelik uçuşları durdurulan 8 ülkede geçici olarak bulunan ve yurda dönmek isteyen öğrencilerin, başvurmaları halinde planlanan süre içinde dönüşlerinin gerçekleştirileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle; ülkemize yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde geçici olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen öğrencilerimizin 21 Mart 2020 Cumartesi günü yerel saatle 17:00'ye kadar bulundukları ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerimize başvurmaları halinde, planlanan süre içinde dönüşleri gerçekleştirilecektir.

14 GÜN KARANTİNADA KALACAKLAR

Vatandaşlarımızın yurda dönüşlerini Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarımızla koordinasyon halinde THY ile sağlayacak ve Bilim Kurulu'nun tedbirleri kapsamında 14 gün karantina altında tutacağız" ifadelerini kullandı.

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