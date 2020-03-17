Son dakika: Başkan Erdoğan Vahdettin Köşkü'ne gitti

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la yapacağı telekonferans öncesi Cumhurbaşkanl��ğı Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Başkan Erdoğan akşam saatlerinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile İdlib ve mülteci meselesi, Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınacağı bir telekonferans gerçekleştirecek.

Telekonferansta koronavirüs konusunun da ele alınacağı öğrenildi.