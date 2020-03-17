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Son dakika: Başkan Erdoğan Vahdettin Köşkü'ne gitti

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Giriş Tarihi: 17.03.2020 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN VAHDETTİN KÖŞKÜ'NE GİTTİ

Son dakika haberi... Başkan , Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la yapacağı telekonferans öncesi Cumhurbaşkanl��ğı 'ne geçti.

Başkan , öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, Cumhurbaşkanlığı 'ne geçti.

Başkan Erdoğan akşam saatlerinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile İdlib ve mülteci meselesi, Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınacağı bir telekonferans gerçekleştirecek.

Telekonferansta koronavirüs konusunun da ele alınacağı öğrenildi.

Başkan Erdoğan, video konferansla Merkel, Macron ve Johnson ile görüşecek! 5 başlık masada BAŞKAN ERDOĞAN, VİDEO KONFERANSLA MERKEL, MACRON VE JOHNSON İLE GÖRÜŞECEK! 5 BAŞLIK MASADA
Başkan Erdoğan, video konferansla Merkel, Macron ve Johnson ile görüşecek! 5 başlık masada

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