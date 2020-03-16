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THY'den bilet değişiklik işlemleriyle ilgili flaş açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.03.2020
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THY'DEN FLAŞ AÇIKLAMA!

'ndan bilet değişiklik işlemlerinde yaşanan gecikmeler dolayısıyla açıklama geldi. Açıklamayı Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter'dan hesabından yaptı. Üstün, ''Bilet değişiklik işlemlerinde yaşadığınız gecikmeler için özür diler her süreci çözüme kavuşturacağımızı temin ederiz.'' ifadelerini kullandı.

İşte o açıklama;

1933 yılından bu yana bu toprakların dert ortağıdır. Bayrak taşıyıcı olarak bu zorlu günlerde de vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Bilet değişiklik işlemlerinde yaşadığınız gecikmeler için özür diler her süreci çözüme kavuşturacağımızı temin ederiz.

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