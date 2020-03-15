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Son dakika: MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 15.03.2020 Güncelleme Tarihi: 15.03.2020
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MSB: 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 /'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2 /'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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