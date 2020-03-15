Son dakika: MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.