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Cumhurbaşkanlığından 'Erzurum'un Kurtuluş Yıl Dönümü' mesajı

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Giriş Tarihi: 12.03.2020 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020
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CUMHURBAŞKANLIĞINDAN 'ERZURUM' MESAJI

'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığından yayınlanan mesajda, " olarak Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.

'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığından bir mesaj yayınlandı.

Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı olarak Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutluyoruz.

Kahraman şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm Erzurumlu vatandaşlarımıza saygılarımızı sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

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