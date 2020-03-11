Son dakika: Türk ve Rus Askeri Heyetler arasında ikinci önemli toplantı
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Türk ve Rus Askerî Heyetleri arasında Moskova Mutabakatı kapsamında yürütülen görüşmelerin ikinci günkü bölümü Millî Savunma Bakanlığında başladı." açıklamasında bulundu.Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Türk ve Rus Askerî Heyetleri arasında Moskova Mutabakatı kapsamında yürütülen görüşmelerin ikinci günkü bölümü Millî Savunma Bakanlığında başladı." açıklamasında bulundu.
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