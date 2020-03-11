11 Mart 2020, Çarşamba
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Son dakika: Türk ve Rus Askeri Heyetler arasında ikinci önemli toplantı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.03.2020 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020
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TÜRKİYE VE RUSYA ARASINDA ÖNEMLİ TOPLANTI

Son dakika haberi... Milli () "Türk ve Rus Askerî Heyetleri arasında Mutabakatı kapsamında yürütülen görüşmelerin ikinci günkü bölümü Millî Savunma Bakanlığında başladı." açıklamasında bulundu.

Son dakika haberi... Milli () "Türk ve Rus Askerî Heyetleri arasında Mutabakatı kapsamında yürütülen görüşmelerin ikinci günkü bölümü Millî Savunma Bakanlığında başladı." açıklamasında bulundu.

Bakan Hulusi Akar'dan son dakika Rusya aç��klaması BAKAN HULUSİ AKAR'DAN SON DAKİKA RUSYA AÇIKLAMASI
Bakan Hulusi Akar'dan son dakika Rusya açıklaması

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