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Son dakika: CHP, HDP ve PKK aynı masada!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.03.2020
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CHP, HDP VE PKK AYNI MASADA!

Son dakika haberine göre; Geçtiğimiz cuma günü 'de skandal bir toplantı gerçekleştirildi. () ve Rosa Lüksemburg Vakfı’nın düzenlediği toplantıda ’li vekil , ’li , HDP’li eski vekil ve ’nın ’deki üst düzey isimlerinden aynı masada buluştu. Ahmed, oturumda ’yi işgalci olarak niteledi ve PKK’nın müzakerelere dahil edilmesini istedi.

'nın başkenti , geçtiğimiz hafta cuma günü ilginç bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. () ve Rosa Lüksemburg Vakfı işbirliğinde düzenlenen "Bölünmüş mü yoksa birleşik mi? Ortadoğu'da Kürt sorununun çözümünde güncel fırsatlar ve perspektifler" adlı konferans, ve 'li isimlerle /YPG'lileri buluşturdu. CHP Milletvekili , HDP Eş Genel Başkanı , HDP'li eski vekil , 2 yıl önce milletvekilliği düşürülen HDP'li Ahmet Yıldırım ve YPG/PKK'nın 'deki üst düzey elebaşlarından aynı masanın etrafında 'Suriye kantonlarının geleceğini' tartıştı.

Yenişafak'ta yer alan habere göre; Tanrıkulu ile Sancar, Berlin'deki toplantıdan henüz birkaç gün önce 'de 'İdlib' konulu gizli oturuma katılmış ve 'nin Suriye'deki operasyonlarına ilişkin açıklanması kanunen yasak bazı bilgiler elde etmişlerdi. CHP ve HDP'li vekiller, gizli oturumun hemen ardından PKK elebaşıyla buluşmak için Almanya yolunu tuttu. Bu arada toplantıda, MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davanın firari sanığı 'ın da hazır bulunması dikkat çekti.


TBMM'de İdlib konulu gizli celsenin ardından CHP ve HDP'li vekiller Berlin'e koştu. "Bölünmüş mü yoksa birleşik mi?" başlıklı oturumda Tanrıkulu ile Sancar, PKK elebaşı İlham Ahmed ile aynı masa etrafında buluştu

PKK'YI YASAKLAMAYIN

Berlin'deki oturumda Türkiye'ye 'işgalci' diyen PKK'lı İlham Ahmed, "Esed Kürtlerin varlığını inkar ederken, Afrin'de zeytin ağaçları kesiliyor ve tüm dünya izliyor. Kuzeydoğu Suriye'deki özerk yönetimi tanıma zamanı çoktan geldi. Ancak bunun tersi bir durumla karşı karşıyayız. Krizin yakında çözüme kavuşturulması için özyönetimin (PKK/SDG) siyasi müzakerelere dahil edilmesi gerekiyor" dedi.


Can Dündar (Sol tarafta)

Sol kanat politikacılarından Stefan Liebich ise konuşmasında 'Almanya'nın Kürtlere dönük perspektifinin değişmesi gerektiğini' söyleyerek, PKK'ya ve örgüt sembollerine yönelik yasakların 'kaldırılmasını' istedi. Toplantının bir diğer konuşmacısı ise Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Meclisi Başkanvekili Hemin Hawrami idi. Hawrami, "Başarısız bağımsızlık referandumuna rağmen KDP Kürdistan'ın bağımsızlığı için çabalamaya devam ediyor" dedi. Pek çok ismin aynı masa etrafında buluştuğu organizasyonda, Gezi olaylarında sırasında ismini sıkça duyduğumuz Alman Parlamenter Claudia Roth da yer aldı.

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