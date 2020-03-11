Son dakika: CHP, HDP ve PKK aynı masada!
Son dakika haberine göre; Geçtiğimiz cuma günü Berlin'de skandal bir toplantı gerçekleştirildi. Sol Parti (Die Linke) ve Rosa Lüksemburg Vakfı’nın düzenlediği toplantıda CHP’li vekil Sezgin Tanrıkulu, HDP’li Mithat Sancar, HDP’li eski vekil Ertuğrul Kürkçü ve PKK’nın Suriye’deki üst düzey isimlerinden İlham Ahmed aynı masada buluştu. Ahmed, oturumda Türkiye’yi işgalci olarak niteledi ve PKK’nın müzakerelere dahil edilmesini istedi.
Almanya'nın başkenti Berlin, geçtiğimiz hafta cuma günü ilginç bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Sol Parti (Die Linke) ve Rosa Lüksemburg Vakfı işbirliğinde düzenlenen "Bölünmüş mü yoksa birleşik mi? Ortadoğu'da Kürt sorununun çözümünde güncel fırsatlar ve perspektifler" adlı konferans, CHP ve HDP'li isimlerle PKK/YPG'lileri buluşturdu. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP'li eski vekil Ertuğrul Kürkçü, 2 yıl önce milletvekilliği düşürülen HDP'li Ahmet Yıldırım ve YPG/PKK'nın Suriye'deki üst düzey elebaşlarından İlham Ahmed aynı masanın etrafında 'Suriye kantonlarının geleceğini' tartıştı.
Yenişafak'ta yer alan habere göre; Tanrıkulu ile Sancar, Berlin'deki toplantıdan henüz birkaç gün önce TBMM'de 'İdlib' konulu gizli oturuma katılmış ve Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarına ilişkin açıklanması kanunen yasak bazı bilgiler elde etmişlerdi. CHP ve HDP'li vekiller, gizli oturumun hemen ardından PKK elebaşıyla buluşmak için Almanya yolunu tuttu. Bu arada toplantıda, MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davanın firari sanığı Can Dündar'ın da hazır bulunması dikkat çekti.
TBMM'de İdlib konulu gizli celsenin ardından CHP ve HDP'li vekiller Berlin'e koştu. "Bölünmüş mü yoksa birleşik mi?" başlıklı oturumda Tanrıkulu ile Sancar, PKK elebaşı İlham Ahmed ile aynı masa etrafında buluştu
PKK'YI YASAKLAMAYIN
Berlin'deki oturumda Türkiye'ye 'işgalci' diyen PKK'lı İlham Ahmed, "Esed Kürtlerin varlığını inkar ederken, Afrin'de zeytin ağaçları kesiliyor ve tüm dünya izliyor. Kuzeydoğu Suriye'deki özerk yönetimi tanıma zamanı çoktan geldi. Ancak bunun tersi bir durumla karşı karşıyayız. Krizin yakında çözüme kavuşturulması için özyönetimin (PKK/SDG) siyasi müzakerelere dahil edilmesi gerekiyor" dedi.
Can Dündar (Sol tarafta)
Sol kanat politikacılarından Stefan Liebich ise konuşmasında 'Almanya'nın Kürtlere dönük perspektifinin değişmesi gerektiğini' söyleyerek, PKK'ya ve örgüt sembollerine yönelik yasakların 'kaldırılmasını' istedi. Toplantının bir diğer konuşmacısı ise Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Meclisi Başkanvekili Hemin Hawrami idi. Hawrami, "Başarısız bağımsızlık referandumuna rağmen KDP Kürdistan'ın bağımsızlığı için çabalamaya devam ediyor" dedi. Pek çok ismin aynı masa etrafında buluştuğu organizasyonda, Gezi olaylarında sırasında ismini sıkça duyduğumuz Alman Parlamenter Claudia Roth da yer aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Koronavirüsten nasıl korunuruz? Uzman isim A Haber’de açıkladı
- Kuzey Makedonya uyruklu terörist sınır dışı edilmiştir
- İnsan avı için nöbet tutuyorlar!
- Koronavirüsten nasıl korunulur?
- Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması
- Bakan Selçuk açıkladı! Okullar tatil edilecek mi?
- Bakan Akar Rus mevkidaşı ile görüştü
- Koronavirüsten nasıl korunulur?
- Çavuşoğlu Josep Borrell ile görüştü
- Kars'ta 4 büyüklüğünde deprem
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Taş Köfte tarifi ve malzemeleri! Gelinim Mutfakta Taş Köfte nasıl yapılır? Lepe nedir?
- Bankalar yarışa girdi! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? 2020 promosyon ücretleri ne zaman verilir?
- Denizbank emekli maaşı promosyonu ne kadar? 2020 Denizbank promosyon ücreti ne zaman verilecek?
- 10 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yatan iller güncel liste yayınlandı mı?
- Altın fiyatları son dakika! Bugün gram altın, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Mart 2020
- Petrol fiyatlarındaki düşüş etkisini gösterdi! 2020 Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- BİM 10 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı günü indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...
- 5 milyon emekli bu habere kilitlendi! 2000 sonrası emekli intibak yasası son durum nedir? Meclis'ten geçti mi?
- e Devlet tercih ekranı: Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl yapılır? 2020 tercih edilebilecek okullar listesi
- TOKİ Bursa kura sonuçları: 2020 TOKİ Bursa Kestel ve Yıldırım kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!
- Emeklilere uyarı! Emeklilerden şartsız promosyon ödemesi talebi! TÜED'den özel bankalara şartsız promosyon önerisi
- Emekli promosyonu yattı mı? 9 Mart Halkbank, ING, İş Bankası, Garanti promosyon ücreti ne kadar? Ödeme ne zaman?