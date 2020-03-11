Son dakika: 3 terörist teslim oldu
Son dakika haberleri...İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "2'si ikna yoluyla olmak üzere 3 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu." ifadelerine yer verildi.
İçişleri Bakanlığı 2'si ikna yoluyla olmak üzere 3 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Emniyet ve jandarma birimlerinin ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda, bölücü terör örgütünde çözülme devam ediyor. Bu kapsamda bugün Emniyet ve Jandarma birimlerinin çalışması neticesinde Nazlıcan Şahin kod adlı Gülbahar Öner, Delila Mardin kod adlı Zeynep Erkan isimli örgüt mensupları ikna yoluyla, Cotkar Zinar kod adlı Bayram Akşahin ise örgütten kaçarak Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olmuştur. Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 60'a yükselmiştir" ifadelerine yer verildi.
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