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Son dakika: 3 terörist teslim oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.03.2020 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020
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3 TERÖRİST TESLİM OLDU

Son dakika haberleri... tarafından yapılan açıklamada, "2'si ikna yoluyla olmak üzere 3 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

2'si ikna yoluyla olmak üzere 3 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Emniyet ve jandarma birimlerinin ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda, bölücü terör örgütünde çözülme devam ediyor. Bu kapsamda bugün Emniyet ve Jandarma birimlerinin çalışması neticesinde Nazlıcan Şahin kod adlı Gülbahar Öner, Delila Mardin kod adlı Zeynep Erkan isimli örgüt mensupları ikna yoluyla, Cotkar Zinar kod adlı Bayram Akşahin ise örgütten kaçarak Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olmuştur. Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 60'a yükselmiştir" ifadelerine yer verildi.

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