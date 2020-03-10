Yunan polisi şiddetin dozunu artırdı! Önce burnunu kırdı sonra parasını aldı
Edirne'den geçtiği Yunanistan'da güvenlik güçlerine yakalanan Afganistan uyruklu Ali Rıza Nazani, şiddete maruz kaldığını belirterek, "Önce dayak yedim, burnum kırıldı. Sonra yaklaşık 3 bin dolar paramı ve eşyalarımı aldılar" dedi.
Afganistan'da yaşanan savaş nedeniyle 1 yıl önce geldiği Türkiye'de Eskişehir'e yerleşip çalışmaya başlayan Ali Rıza Nazani, Edirne'den 3 gün önce Yunanistan'a geçti. Yunanistan'a geçtikten sonra yakalanan Nazani, askerler tarafından dövülüp burnunun kırıldığını ve parası ile eşyalarının alındıktan sonra zorla Türkiye'ye gönderildiğini anlattı.
"ÇOK KÖTÜ DAVRANIYORLAR"
Nazani, "Bir yıl önce Türkiye'ye geldim. Sınır kapılarının açılması sonrasında Edirne'ye geldim ve karşıya geçtim. Sonra yakalandım, önce dayak yedim, burnum kırıldı. Sonra yaklaşık olarak 3 bin dolara yakın paramı telefon ve çantamı aldılar. Kafama ve burnuma vurdular. Biz güzel bir hayat iyi bir yaşam için öbür tarafa gitmek istiyoruz. Annem ve babam Afganistan'da onlara bakmak istiyorum. Yunanistan'da polislere baktığında hemen vuruyorlar. Kıpırdayan biri vardı onu bacağından vurdular. Biraz ses yapsak hemen gaz atıyorlar. Çok kötü davranıyorlardı" dedi.
"BOMBALARDAN KAÇTIM OKUMAK İSTİYORUM"
Afganistan'da savaştan kaçtığını ve anne baba ve iki kardeşinin Afganistan'da kaldığının belirten Nazani, "Afganistan'da gece yatamıyorduk. Bomba atıyorlardı. Annem ve babam orada kaldı. Kardeşlerim orada. Ben bu yaşıma kadar iki gün okula gittim, sonra gitmedim. Ben okumak için gitmek istiyorum. Okumam yok utanıyorum. İki kardeşim var, onların benim gibi olmasını istemiyorum. Benim istediğim sadece rahat bir hayat" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- MİT elemanlarını deşifre ettiler! Halk TV'de rezalet...
- Henri Barkey soruşturmasında dikkat çeken ifadeler!
- Esad'ın ensesindeyiz! SİHA'lar tek tek tespit etti
- Bakan Çavuşoğlu'ndan Moskova'daki görüntülere sert tepki
- Çavuşoğlu: Başkan Erdoğan Avrupa'ya rest çekti!
- Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 114 bini aştı!
- İsraf şovu patladı! Dudak uçuklatan para
- Casusluk davasında yeni gelişme! İşte istenen ceza
- İçme ve kullanma sularına koruma!
- Bakan Albayrak'tan Uşak ve Denizli teşekkür mesajı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Denizbank emekli maaşı promosyonu ne kadar? 2020 Denizbank promosyon ücreti ne zaman verilecek?
- 10 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yatan iller güncel liste yayınlandı mı?
- Altın fiyatları son dakika! Bugün gram altın, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Mart 2020
- Petrol fiyatlarındaki düşüş etkisini gösterdi! 2020 Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- BİM 10 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı günü indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...
- 5 milyon emekli bu habere kilitlendi! 2000 sonrası emekli intibak yasası son durum nedir? Meclis'ten geçti mi?
- e Devlet tercih ekranı: Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl yapılır? 2020 tercih edilebilecek okullar listesi
- TOKİ Bursa kura sonuçları: 2020 TOKİ Bursa Kestel ve Yıldırım kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!
- Emeklilere uyarı! Emeklilerden şartsız promosyon ödemesi talebi! TÜED'den özel bankalara şartsız promosyon önerisi
- Emekli promosyonu yattı mı? 9 Mart Halkbank, ING, İş Bankası, Garanti promosyon ücreti ne kadar? Ödeme ne zaman?
- Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! Ev hanımlarına emeklilik şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır?
- Petrolde son 30 yılın en sert düşüşü! Petrol fiyatları neden düştü? Motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu?