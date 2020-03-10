İdlib'deki saldırıyla ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

Esad rejiminin İdlib'de Türk askerlerine yönelik saldırısına ilişkin sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunanlar hakkında çalışma başlatıldı. Sakarya'da provokatif paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle 20 kişi hakkında adli işlem yapıldı, şüphelilerden biri tutuklandı.

Sakarya'da, rejim unsurlarının Suriye'nin İdlib bölgesinde Türk askerlerine yönelik saldırısına ilişkin sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle 20 kişi hakkında adli işlem yapıldı, şüphelilerden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik rejim güçlerince gerçekleştirilen saldırıda askerlerin şehit olmasıyla ilgili sosyal medya üzerinden yapılan, birlik ve beraberliği bozma amaçlı paylaşımların tespitine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılayıcı, devlet büyüklerine hakaret içerikli" paylaşımlar yapan sosyal medya hesabı kullanıcısı 20 kişi hakkında yasal işlem uyguladı. Şüphelilerden biri sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.