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Son dakika: Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'nın cezası belli oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.03.2020 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020
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ESKİ DİYARBAKIR BELEDİYE BAŞKANI'NA HAPİS CEZASI!

Son dakika haberine göre Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.

Son dakika haberine göre Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.

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