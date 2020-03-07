Türkiye genelinde dev operasyon: 2 bin 682 kişi yakalandı
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın katılımıyla Türkiye genelinde eş zamanlı Aranan Şahıslar Operasyonu yapıldı. Bu operasyona ek olarak Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Hatay'da da göçmen kaçakçılığı uygulaması yapıldı. Yapılan operasyon ve uygulamalarda, 8 bin 278 ekip, 32 bin 076 personel ve 162 dedektör köpek yardımı ile 5 bini aşkın adreste arama yapıldı. Toplam 2 bin 682 kişi yakalandı.
Operasyonlar sonucunda yakalananlar arasında;
2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 591 şahıs, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 311 şahıs, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 80 şahıs, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 29 şahıs, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 6 şahıs olmak üzere; 1.017'si hükümlü 1.665'i yakalama emri ile aranmakta olan, toplam 2 bin 682 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi.
KAYIP OLARAK ARANAN 15 ŞAHIS BULUNDU
Adli mercilere sevk edilenler arasında adam öldürme suçundan 12, hırsızlık suçundan 253, yaralama suçundan 274, cinsel suçlardan 52, yağma suçundan 38, dolandırıcılık suçundan 87, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 95, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan 33, FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan 5, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 5, yoklama kaçağı/bakaya kalma 64 suçundan bulundu. Ayrıca; 4'ü çocuk olmak üzere, kayıp olarak aranan 15 şahıs bulundu.
174 ARACA İDARİ YAPTIRIM UYGULANDI
Operasyonda, 35 bin 689 şahıs ve 10 bin 743 araç sorgulandı. 174 araca idari yaptırım uygulandı.81 ilde eş zamanlı yapılan operasyon sonucunda; 10 adet Av Tüfeği, 3 adet Ruhsatsız Tabanca,87 adet Mermi, 1 Kesici/Delici Alet, 3 Kurusıkı Tabanca,3 gr. Eroin, 8 Adet Uyuşturucu Hap, 5.560 Adet Kaçak Sigara,2,63 gr. Esrar, 800 gr. Captagon ele geçirildi.
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