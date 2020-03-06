Son dakika: Meral Akşener’in avukatı Nuri Polat'a verilen hapis cezası onandı

Son dakika haberi... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in avukatı Nuri Polat hakkında ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi’nce onandı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün avukatlık yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma sonucunda Meral Akşener'in bir dönem hukuk danışmanlığını yaptığı iddia edilen avukat Nuri Polat hakkında iddianame düzenlenmişti.

İddianamede, FETÖ'den tutuklu eski General Hamza Celepoğlu'nun evinin Cumhuriyet'in MİT TIR'ları manşetinden sonra Can Dündar'a komik bir fiyatla satılması olayında adı gündeme gelen avukat Atilla Tarık Çilekçi ile de irtibatı belirlenen Polat'ın sosyal medya hesabından örgüt yanlısı söylemlerde bulunduğu, örgüt üyesi olduklarından bahisle haklarında soruşturma yürütülen kişilerle irtibatının bulunduğu kaydedilmişti.





Polat'ın ayrıca ByLock kullanıcısıyla irtibatlı olduğu da vurgulanmış, 21 Mart 2016 günü "Unutursam kalbim kurusun, telefonumun alarmı 27 aydır her gün 17.25'e kurulu" tweetini attığı iddianamede yer almıştı. Ayrıca Polat'ın "MHP Kurultay süreci muhaliflerin ve avukatlarının yürüttükleri büyük bir hukuk mücadelesidir. Emek veren, destek olan herkes takdiri hakketmiştir" şeklinde tweet de attığı belirtilmişti.

TWEETLER 'MONTAJ' DEDİ

İddianamede, sosyal medya paylaşımlarının tamamına yakınının FETÖ/PDY yapılanmasının oluşturmak istediği etki ve algı manipülasyonu ile benzer nitelikte olduğu kaydedilmişti. Polat'ın üzerine atılı FETÖ/PDY'ye üye olma suçunu işlediğinin değerlendirildiği kaydedilen iddianamede, savunmasında adına atılan tweetlerin 'montaj' olduğunu iddia etmesi dikkat çemişti.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen dava geçtiğimi yıllarda görülmüş, Nuri Polat 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.







İSTİNAF BAŞVURUYU REDDETTİ, CEZA ONANDI

Karar ardından avukatı aracılığıyla istinafa başvuran Nuri Polat'a bir kötü haber de İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi'nden geldi. Daire, Polat'ın istinaf başvurusunun esastan reddine karar vererek hapis cezasını onadı.

Kararda şu satırlara yer verildi: "Mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından istinaf başvurunda bulunan sanık müdafinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, İstinaf başvurusunun esastan reddine karar verildi."



