Adalet Bakanlığı'ndan flaş 8 Mart kararı!
Son dakika haberi...Adalet Bakanlığı, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 8 Mart Pazar günü kapalı cezaevlerindeki kadın tutuklu ve hükümlülerin açık görüşten yararlanacağını açıkladı.
Kapalı cezaevlerinde kalan kadın hükümlü ve tutuklular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ailesiyle açık görüş yapabilecek.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün imzasıyla Cumhuriyet Başsavcılıklarına, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde cezaevlerindeki kadın hükümlü ve tutukluların, aileleri ve birinci derecedeki akrabalarıyla açık görüş yapabilmelerine ilişkin yazı gönderildi.
Bu kapsamda, cezaevlerindeki 9 binin üzerindeki kadın hükümlü ve tutuklu, açık görüşten faydalanarak ailesi ve yakınlarıyla görüşebilecek.
Açık görüş, 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
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