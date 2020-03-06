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Adalet Bakanlığı'ndan flaş 8 Mart kararı!

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Giriş Tarihi: 06.03.2020 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020
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ADALET BAKANLIĞI'NDAN FLAŞ 8 MART KARARI!

Son dakika haberi..., nedeniyle 8 Mart Pazar günü kapalı cezaevlerindeki kadın tutuklu ve hükümlülerin açık görüşten yararlanacağını açıkladı.

Kapalı cezaevlerinde kalan kadın hükümlü ve tutuklular, 8 Mart 'nde ailesiyle açık görüş yapabilecek.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün imzasıyla Cumhuriyet Başsavcılıklarına, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde cezaevlerindeki kadın hükümlü ve tutukluların, aileleri ve birinci derecedeki akrabalarıyla açık görüş yapabilmelerine ilişkin yazı gönderildi.

Bu kapsamda, cezaevlerindeki 9 binin üzerindeki kadın hükümlü ve tutuklu, açık görüşten faydalanarak ailesi ve yakınlarıyla görüşebilecek.

Açık görüş, 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

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