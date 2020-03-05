Son dakika: Hedef Suriye'deki Türk askeriydi! İşte İstanbul'dan El-Bab'a uzanan operasyonun ayrıntıları
Suriye'deki Türk birliklerine saldırı hazırlığındaki terör örgütünün planı İstanbul'dan El-Bab'a uzanan operasyonla engellendi. Operasyonda 3,5 ton patlayıcı hazırlamaya yetecek ham madde ele geçirildi.
Terör örgütü, tonlarca patlayıcı ham maddesi hazırladı, Suriye'deki Türk birliklerine saldırı planladı. Jandarma'nın başarılı operasyonu ile emellerine ulaşamadan yakalandılar.
PATLAYICI HAM MADDESİ ÇAMAŞIR SUYU İLE KAMUFLE EDİLDİ
TRT Haber'in haberine göre; Hain planın rotasında başlangıç noktası İstanbul Başakşehir'di. İkitelli'deki bir depodan, patlayıcı yapımında kullanılacak 19 bin 600 kilogramlık nitrik asit bidonlarla bir tıra yüklendi. Patlayıcı ham maddesi, bidonların üst kısımlarına koyulan çamaşır suyu ile kamufle edildi.
Kocaeli'de kamufle işe yaradı ve tır kontrolden geçti. Bir sonraki durak, Kilis'teki Çobanbey Gümrük Kapısına götürüldü. Amaç, patlayıcı ham maddesini Suriye'ye geçirip El-Bab'a ulaştırmaktı.
EL-BAB'DAKİ DEPOYA BASKIN
Ancak sınırdan geçemeden yakalandılar. Tır şoförü ve nakliye firmasının sahipleri gözaltına alındı. Gaziantep'te de bir kimya firmasında çalışan 2 Suriyelinin terör örgütlerine patlayıcı ham maddesi temin ettiği belirlendi.
İstihbarat çalışması sonucu, tırın son durağı olan El-Bab'daki depoya da ulaşıldı.
Jandarma birlikleri depoya baskın düzenlendi. Patlayıcı madde yapımında kullanılacak çok miktarda amonyum nitrat ve sıvı kimyasal ele geçirildi. Depo sahibi Suriyeli de gözaltına alındı.
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