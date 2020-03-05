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Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu! 2008’den bu yana bir ilk

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.03.2020 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020
BAKAN DUYURDU! 2008’DEN BU YANA BİR İLK

, "Sağlık işlemlerinin fiyatlarında 2008’den bu yana ilk kez kapsamlı bir artış yaparak 8 milyar lira iyileştirme sağladık" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Uluslararası Biyoteknoloji Kongresi'nde konuştu.

Bakan Selçuk, burada yaptığı konuşmada, "Sağlık işlemlerinin fiyatlarında 2008'den bu yana ilk kez kapsamlı bir artış yaparak 8 milyar lira iyileştirme sağladık." dedi.

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