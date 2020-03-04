Son dakika: Meclis'te idlib oturumu: 10 yıl gizli kalacak!
Son dakika haberine göre; Meclis, İdlib’de askerimizin şehit edilmesinin ardından kapalı oturumda bir araya geldi. Oturumda Meclis tutanakları “Devlet sırrı” kabul edildiği için 10 yıl boyunca mühürlü zarflarda saklanacak.
TBMM Genel Kurulunda, TSK'nın Bahar Kalkanı Harekâtı'nı yürüttüğü İdlib'deki gelişmeler hakkında kapalı oturum gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da katıldığı Genel Kurul'da, Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, otuzar dakika süreyle milletvekillerini bilgilendirdi. Oturumda, AK Parti adına Ahmet Yıldız ile Efkan Âlâ, MHP'den Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP'den Ahmet Ünal Çeviköz ve Mehmet Ali Çelebi, İYİ Parti adına Ahmet Kâmil Erozan, HDP adına ise Tulay Hatımoğlulları Oruç ve Saruhan Oluç birer konuşma yaptı.
MERAL AKŞENER KATILAMADI
Türkiye gazetesinin haberine göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici oturuma katılırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener milletvekili olmadığı için Genel Kurul salonunda yer almadı.
Saat 15.00'te başlayan kapalı oturum için saatler öncesinde hazırlık yapıldı. Meclis ana binası ile kulislere, personel ve ziyaretçiler alınmazken; Genel Kurul salonu bitişikteki basın büroları da boşaltıldı.
Oturumda tutanakları yeminli stenograflar tuttu. Görüşmede milletvekillerine yardımcı olmak amacıyla sağır ve dilsiz kavaslar görev yaptı.
Tutanaklar bir zarfa konularak görevli kâtip üyelerce mumla mühürlendi ve Meclis arşivine kaldırıldı. Toplantıda konuşulan tüm bilgiler "devlet sırrı" olarak kabul ediliyor ve katılan milletvekillerinin konuyla ilgili açıklama yapması da yasaklanıyor.
EN SON 2015'TE YAPILMIŞTI
On sene boyunca sır olarak saklanan gizli görüşme tutanakları, süre aşıldıktan sonra, Meclis'te grubu bulunan partilerin temsil edildiği Danışma Kurulunun teklifi üzerine Meclis Genel Kurulundaki oylamayla açılabiliyor.
TBMM'de son olarak 17 Şubat 2015'te İç Güvenlik Kanunu ile ilgili bir kapalı oturum yapılmıştı.
"MİLLİ BİR MESELE…"
Milli Savunma Bakanı Hulûsi Akar, gazetecilerin, oturumun nasıl geçtiği sorusuna, "Millî bir mesele bu. Savunma, güvenlik meselesi bu. Biz sahadaki olanları anlattık, sorulara cevap verdik. Yararlı olduğunu değerlendiriyorum" cevabını verdi.
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