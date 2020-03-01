01 Mart 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Savunma Bakanı Hulusi Akar sınırın sıfır noktasında

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.03.2020
HULUSİ AKAR SINIRIN SIFIR NOKTASINDA

... Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu.

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu.

Detaylar gelecek...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN