Son dakika: Savunma Bakanı Hulusi Akar sınırın sıfır noktasında
Giriş Tarihi: 01.03.2020
Son dakika haberleri... Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu.
Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu.
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