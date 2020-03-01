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Son dakika: Bakanlık açıkladı: Kapan-7 operasyonu başlatıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.03.2020 Güncelleme Tarihi: 01.03.2020
BAKANLIK AÇIKLADI: KAPAN-7 OPERASYONU BAŞLATILDI

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, " ve ara hattında 815 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla 'Kapan-7 Karadağ Operasyonu' başlatıldı." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı, - ara hattında "Kapan-7 Karadağ Operasyonu" başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Karadağ barınma alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla bizzat Şırnak Jandarma Bölge Komutanı, Siirt İl Jandarma Komutanı ve Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanının operasyonu arazide sevk ve idare ettiği operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 815 personel, 52 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik "Kapan operasyonları"nın vatandaşların desteğiyle kararlı şekilde başarıyla sürdürüldüğü vurgulandı. AA

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