Son dakika: Başkan Erdoğan: Türkiye hayati bir mücadele içerisindedir
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabından İdlib hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin düşmanları tarafından köşeye sıkıştırılmak istendiğini belirten Erdoğan, "Tarihi ders vereceğiz" ifadelerini kullandı. Esaj rejiminin saldırına ve destekçilerine mesaj gönderen Erdoğan, "Türkiye, bugünü ve geleceği bakımından tarihi ve hayati bir mücadele içerisindedir." şeklinde paylaşımda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla birlik ve beraberlik mesajı verdi. Türk düşmanlarına net mesajlar veren Erdoğan, "Ülkemizi köşeye sıkıştıracağını zannedenlere tarihi bir ders vereceğiz." dedi.
Orta Doğu'nun tarih boyunca sömürüldüğünü hatırlatan Erdoğan, "Bir an birliğimize beraberliğimize sahip çıkmazsak çok daha büyük bedeller ödeyeceğimizin bilinciyle hareket ediyoruz." ifadelerini kullandu.
İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yer verdiği açıklamalar;
"Türkiye, bugünü ve geleceği bakımından tarihi ve hayati bir mücadele içerisindedir. Neticeleri en az 100 yıl önceki kadar büyük olacak bir mücadeleden, ülkemizin ve Milletimizin menfaatlerini koruyarak zaferle çıkmak için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz."
Tarih boyunca hep işgallere, zulümlere maruz kalmış bu coğrafyada, mücadeleden bir an geri kaçarsak, bir an birliğimize beraberliğimize sahip çıkmazsak çok daha büyük bedeller ödeyeceğimizin bilinciyle hareket ediyoruz.
Bu büyük mücadeleyi verirken, kanlarıyla bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Zulme karşı verdiğimiz hak mücadelesi sonuna kadar devam edecektir. Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacaktır.
Türkiye haklı mücadelesinden hiçbir zaman geri durmayacaktır. Hiçbir şehidinin kanını yerde bırakmayacaktır. Hiçbir ihaneti unutmayacaktır. Milletimiz yanımızda olduğu sürece her zorluğun üstesinden gelecek, ülkemizi köşeye sıkıştıracağını zannedenlere tarihi bir ders vereceğiz.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İçişleri Bakanı Soylu giden göçmen sayısını açıkladı
- İdlibliler Türk bayraklarıyla sokaklara döküldü
- Başkan Erdoğan AB Konseyi Başkanı ile görüştü
- Başkan Erdoğan, Ruhani ile görüştü
- İran'dan Türkiye'ye Rusya'sız Suriye zirvesi teklifi
- İşte CHP'nin liyakat anlayışı!
- Olağanüstü hal yasası nasıl çıktı?
- Türk Hava Yolları'ndan İtalya seferlerinde koronavirüs iptali
- İnsan kaçakçılığı yaptığını söylemişti! Yakalandı
- Rejim unsurları böyle vuruldu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Antalyaspor Fenerbahçe canlı anlatım izle! Antalya FB CANLI | Video
- 2020 Mart ayı kira artış oranı ne kadar? TEFE TÜFE kira artış oranı yüzde kaç?
- 29 Şubat Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste!
- 29 Şubat Survivor bu akşam var mı? Survivor ne zaman yayınlanacak?
- Trabzonspor Rizespor canlı anlatım izle! TS Rizespor CANLI | Video
- İdlib (İdlip) şehitleri isimleri memleketleri nelerdir? Şehitlerimiz toprağa veriliyor...
- Konyaspor – Kasımpaşa maçında İdlib şehitlerimiz unutulmadı!
- Artık gün nedir? Artık gün neden Şubat ayına eklenir? Artık gün anlamı…
- 2250 TL’ye varan nakit ödeme! Emekli promosyonu en iyi teklif veren banka hangisi? Emekli promosyonu ne kadar oldu?
- Başakşehir Sporting Lizbon canlı anlatım izle! | Video
- Hac umre ziyaretleri iptal oldu mu? Umre parası geri alınabilir mi? Diyanet’ten flaş umre açıklaması!
- Finans devinden altın uyarısı… Gram çeyrek altın fiyatı artacak mı? Altın fiyatı ne kadar olacak?