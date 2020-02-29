Son dakika: Başkan Erdoğan: Türkiye hayati bir mücadele içerisindedir

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabından İdlib hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin düşmanları tarafından köşeye sıkıştırılmak istendiğini belirten Erdoğan, "Tarihi ders vereceğiz" ifadelerini kullandı. Esaj rejiminin saldırına ve destekçilerine mesaj gönderen Erdoğan, "Türkiye, bugünü ve geleceği bakımından tarihi ve hayati bir mücadele içerisindedir." şeklinde paylaşımda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla birlik ve beraberlik mesajı verdi. Türk düşmanlarına net mesajlar veren Erdoğan, "Ülkemizi köşeye sıkıştıracağını zannedenlere tarihi bir ders vereceğiz." dedi.

Orta Doğu'nun tarih boyunca sömürüldüğünü hatırlatan Erdoğan, "Bir an birliğimize beraberliğimize sahip çıkmazsak çok daha büyük bedeller ödeyeceğimizin bilinciyle hareket ediyoruz." ifadelerini kullandu.

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yer verdiği açıklamalar;

"Türkiye, bugünü ve geleceği bakımından tarihi ve hayati bir mücadele içerisindedir. Neticeleri en az 100 yıl önceki kadar büyük olacak bir mücadeleden, ülkemizin ve Milletimizin menfaatlerini koruyarak zaferle çıkmak için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Tarih boyunca hep işgallere, zulümlere maruz kalmış bu coğrafyada, mücadeleden bir an geri kaçarsak, bir an birliğimize beraberliğimize sahip çıkmazsak çok daha büyük bedeller ödeyeceğimizin bilinciyle hareket ediyoruz.

Bu büyük mücadeleyi verirken, kanlarıyla bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Zulme karşı verdiğimiz hak mücadelesi sonuna kadar devam edecektir. Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacaktır.

Türkiye haklı mücadelesinden hiçbir zaman geri durmayacaktır. Hiçbir şehidinin kanını yerde bırakmayacaktır. Hiçbir ihaneti unutmayacaktır. Milletimiz yanımızda olduğu sürece her zorluğun üstesinden gelecek, ülkemizi köşeye sıkıştıracağını zannedenlere tarihi bir ders vereceğiz.