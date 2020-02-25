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İdlib’de muhalifler, Esad'ın tankını ZPT ile kovaladılar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.02.2020 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020
ESAD'IN TANKINI ZPT İLE KOVALADILAR!

Suriye Milli askerleri, ’de sivilleri hedef alan rejimi unsurlarına  desteğe gelen tankı zırhlı personel taşıyıcı ile kovaladığı görüntüler ortaya çıktı.

Suriye'nin kenti çevresinde Suriye Milli () ve rejim güçleri arasında sık sık şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

İdlib’de muhalifler, Esad'ın tankını ZPT ile kovaladılar İDLİB’DE MUHALİFLER, ESAD'IN TANKINI ZPT İLE KOVALADILAR

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Neyrab Köyü yakınlarındaki bir bölgeye SMO tarafından 4 gün önce düzenlenen operasyona dair görüntüler paylaşıldı.

TANKI KOVALIYORLAR

Görüntülerde SMO tarafından rejim güçlerinin konuşlandığı bina ele geçirildikten sonra desteğe gelen rejime ait tankı, SMO askerleri zırhlı personel taşıyıcı araç ile kovalıyor.

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