İstanbul’da sır olay! Sürücü kursu sahibi ölü bulundu

İstanbul’un Avcılar ilçesinde sürücü kursu sahibi Ercan Özmen, silahla vurulmuş şekilde ölü bulundu. Ceset üzerinde inceleme yapan polis ekipleri, cinayet ihtimali üzerinde duruyor.

Edinilen bilgilere göre olay Üniversite Mahallesi Mareşal Caddesi üzerinde bulunan sürücü kursunda yaşandı. Sürücü kursu sahibi Ercan Özmen (43) ofisinde silahla vurulmuş şekilde ölü bulundu.

HAYATINI KAYBETTİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Özmen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

POLİS CİNAYET ÜZERİNDE DURUYOR

Bu sırada olay yerine gelen Özmen'in yakınları da gözyaşı döktü. Ceset üzerinde inceleme yapan polis ekipleri, cinayet ihtimali üzerinde duruyor.