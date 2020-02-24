İstanbul’da sır olay! Sürücü kursu sahibi ölü bulundu
Giriş Tarihi: 24.02.2020 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020
İstanbul’un Avcılar ilçesinde sürücü kursu sahibi Ercan Özmen, silahla vurulmuş şekilde ölü bulundu. Ceset üzerinde inceleme yapan polis ekipleri, cinayet ihtimali üzerinde duruyor.
Edinilen bilgilere göre olay Üniversite Mahallesi Mareşal Caddesi üzerinde bulunan sürücü kursunda yaşandı. Sürücü kursu sahibi Ercan Özmen (43) ofisinde silahla vurulmuş şekilde ölü bulundu.
HAYATINI KAYBETTİ
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Özmen'in hayatını kaybettiği belirlendi.
POLİS CİNAYET ÜZERİNDE DURUYOR
Bu sırada olay yerine gelen Özmen'in yakınları da gözyaşı döktü. Ceset üzerinde inceleme yapan polis ekipleri, cinayet ihtimali üzerinde duruyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- HDP’den CHP ve İP’e ‘şeffaf ittifak’ çağrısı!
- Başkan Erdoğan’dan dikkat çeken kabul
- İçişleri Bakanı Soylu'dan Van'da flaş açıklamalar
- Çin'den flaş açıklama!
- Darbe destekçisi 'bağımsız' gazeteciler!
- AK Parti'den HDP ve CHP'ye ittifak göndermesi
- Bakan Albayrak acılarına ortak oldu! Tabuta omuz verdi
- İdlib'e yönelik saldırılar sürüyor! Stratejik noktaya ulaşıldı
- Almanya'daki ırkçı terörün kurbanlarına veda
- Türk şoför koronavirüs şüphesiyle gözlem altında
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üç aylarda okunacak dualar nelerdir? Recep, Şaban, Ramazan ayı önemi ve okunacak dualar…
- Üç aylar başlangıcında oruç tutulur mu? Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir?
- Çalışan annelere en az 9299 TL müjdesi! Çocuk parası, doğum yardımı, süt parası nasıl alınır?
- Koronavirüs nasıl bulaşır? Koronavirüsten korunma yolları nelerdir?
- TOKİ ödemeleri nasıl yapılacak? 2+1 ve 3+1 konutlarda kaç taksit olacak? TOKİ ev fiyatları ne kadar?
- ÇAYKUR’dan Rize – Trabzon – Artvin’de 830 işçi alımı… ÇAYKUR işçi alımı başvuru şartları nelerdir?
- TOKİ çekilişi canlı izle! | TOKİ kura çekilişi canlı yayın!
- Kaçış sendromu nedir? Mehmet Ali Erbil hastalığı nedir?
- BİM aktüel ürünler 28 Şubat kataloğu… BİM aktüel ürünler bu hafta kahve makineleri satıyor! İşte, BİM indirimli ürünler…
- TOKİ İzmir Karabağlar kura sonuçları! 2020 TOKİ kura çekilişi İzmir Karabağlar kura isim listesi!
- Ersun Yanal istifa etti mi? Derbi mağlubiyeti Fenerbahçe’yi karıştırdı!
- Altın bu hafta nasıl olacak? 24 Şubat güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek altın ne kadar?