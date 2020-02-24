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İstanbul’da sır olay! Sürücü kursu sahibi ölü bulundu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.02.2020 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020
İSTANBUL’DA SIR OLAY! KANLAR İÇİNDE BULUNDU

’un Avcılar ilçesinde  sürücü kursu sahibi , silahla vurulmuş şekilde ölü bulundu. Ceset üzerinde inceleme yapan polis ekipleri, ihtimali üzerinde duruyor.

Edinilen bilgilere göre olay Üniversite Mahallesi Mareşal Caddesi üzerinde bulunan sürücü kursunda yaşandı. Sürücü kursu sahibi (43) ofisinde silahla vurulmuş şekilde ölü bulundu.

İstanbul’da sır olay! Sürücü kursu sahibi ölü bulundu İSTANBUL’DA SIR OLAY! SÜRÜCÜ KURSU SAHİBİ ÖLÜ BULUNDU

HAYATINI KAYBETTİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Özmen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

POLİS CİNAYET ÜZERİNDE DURUYOR

Bu sırada olay yerine gelen Özmen'in yakınları da gözyaşı döktü. Ceset üzerinde inceleme yapan polis ekipleri, ihtimali üzerinde duruyor.

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