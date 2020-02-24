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Başkan Erdoğan Azerbaycan'a gidecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.02.2020 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020
BAŞKAN ERDOĞAN AZERBAYCAN'A GİDECEK

Başkan Recep Tayyip Türkiye- Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 8'inci Toplantısı dolayısıyla Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, konsey toplantısı Başkan Erdoğan ile 'in başkanlıklarında, ilgili bakanların katılımıyla Bakü'de yapılacak.

İLİŞKİLER ELE ALINACAK

Konsey toplantısında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek ve iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi imkanları ele alınacak. Temaslarda, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.

ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAK

Toplantı vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da gündemde yer alıyor.

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