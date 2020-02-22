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Meteorolojiden son dakika yağış uyarısı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.02.2020
METEOROLOJİDEN SON DAKİKA UYARISI

İç Ege, , , , Doğu ve bölgeleri ile ve Sakarya çevrelerinde yağış bekleniyor.

Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin yarın akşam saatlerine kadar parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, , , , Doğu ve bölgeleri ile ve Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda, yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de kuvvetli eseceği öngörülüyor. AA

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