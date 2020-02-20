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Son dakika: Türkiye'de 6 ülkenin vatandaşlarına vize muafiyeti!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.02.2020 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020
TÜRKİYE'DEN 6 ÜLKE İÇİN ÖNEMLİ KARAR!

Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 'nin, , , , , Polonya ve 'a muafiyeti sağlamasıyla, potansiyeli, ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin daha da geliştirilmesinin amaçlandığını bildirdi.

Sözcü Aksoy, 'nin, bazı Avrupa ülkelerine muafiyeti sağlamasına ilişkin kabul ettiği karar hakkında bir soruya yazılı yanıt verdi.

Aksoy, "Avrupa Birliği () Schengen bölgesi üyelerinden , , , , Polonya ve vatandaşlarına, 2 Mart'tan itibaren Türkiye'ye gerçekleştirecekleri turistik amaçlı seyahatlerinde her 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanması kararlaştırılmıştır." ifadesini kullandı.

Bu adımla, anılan ülkelerle potansiyelimizin artırılmasının hedeflendiğini belirten Aksoy, öte yandan, ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin daha da geliştirilmesinin amaçlandığını kaydetti.

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