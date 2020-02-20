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Son dakika: Malatya'da koronavirüsü görüldü iddiasına yalanlama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.02.2020
MALATYA'DA KORONAVİRÜSÜ GÖRÜLDÜ İDDİASI

Son dakika haberi... Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, hastanede bir kişide koronavirüs görüldüğü ve hastanın karantinaya alındığı iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden bir kişide koronavirüs görüldüğü iddiasıyla ilgili yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından, 'Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korona virüsü şüphesi üzerine bir kişi karantinaya alındı' şeklinde paylaşımlar yapılmıştır.

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Söz konusu paylaşım kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Hastanemizde, şu an itibarıyla korona virüs (COVİD-19) vakası veya şüphelisi bir hasta yoktur. Vatandaşlarımızın resmi makamlar dışında yapılan açıklamalara itibar etmemeleri önem arz etmektedir" denildi

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