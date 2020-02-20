Son dakika: İstanbul'da Türk bayrağına çirkin saldırı! 6 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi... İstanbul Kabataş'ta reklam panosunda bulunan ressam Devrim Erbil'e ait resme ay yıldız üzerine boya ile 'asılmış bir insan silüeti' çizen 6 provokatör yakalandı. Şüpheliler hakkında, 'Türk Bayrağını Alenen Aşağılamak' suçundan işlem başlatıldı.
İstanbul Beyoğlu'nda reklam panosunda bulunan ressam Devrim Erbil'e ait resme ay yıldız üzerine boya ile 'asılmış bir insan silüeti' çizen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, Kabataş İskelesi Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Cadde üzerinde, İstanbul'un simgelerinin olduğu reklam panosundaki sanatçı Devrim Erbil'e ait resimde bulunan erkek figürü üstüne, ay yıldızın ayını boğazına geçirmiş şekildeki çıkartma yapıştırıldı. Panoda farklı figür gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, panonun etrafını güvenlik şeridi ile kapattı. Ardından pano ve yapıştırılan figür üzerinde incelemelerde bulundu.
Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, panoya figürü yapıştıran kişiyi bulmak için çalışma başlattı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından belediye ekipleri de yapıştırılan çıkartmayı yerinden söktü. Olayın ardından şüphelilerin yakalanması için harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet B.'yi tespit ederek yakaladı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Şüphelinin ifadesini alan emniyet ekipleri, resmin üzerine silueti Mehmet B. ile birlikte çizen ve Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesinde yaşayan, Ömürcan İ. , İsmail Can N. , Nisa Firdevs G. ve İngiltere ile Türkiye vatandaşı olduğu öğrenilen Anthony Kaya K. gözaltına alındı. Ata U. ise avukatı ile birlikte Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise baret, hareket kamerası, 3 sprey boya, boya başlıkları, el feneri, metre ve 3 eldiven ele geçirildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'A YÖNELİK HAKARET İÇERİKLİ PAYLAŞIMLARI TESPİT EDİLDİ
Yakalanan şüphelilerden Mehmet B.'nin 4 kez uyuşturucu madde bulundurma ve darp olmak üzere 5 suç kaydı olduğu öğrenilirken, Ömürcan İ.'nin sosyal medya hesaplarından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Ömürcan İ. , hakkında 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçundan işlem başlatıldı. Yakalanan 6 şüpheli hakkında 'Türk Bayrağını Alenen Aşağılamak' suçundan işlem başlatılırken, bugün adliyeye sevk edildiler.
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