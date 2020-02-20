Sivas'ta korkutan kaza: 12 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 20.02.2020 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020
Sivas'ta iki işçi servis minibüsünün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. Yaralanan araçlardaki 12 işçi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Süleyman Mert yönetimindeki 58 S 0187 plakalı minibüs, Sivas-Erzincan kara yolu Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım'da Hasan Aksakal idaresindeki 58 ABS 161 plakalı minibüsle çarpıştı.
Yaralanan araçlardaki 12 işçi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması
- Silopi Adliyesi'ne saldırı girişiminde flaş gelişme
- Darbeci askerlerden AK Partili vekile tehdit!
- İşte Kadir Şeker’in sağlık raporu!
- Teröre büyük darbe vuran "yöntem!"
- CIA ajanı ile 93 saatlik görüşme trafiği dosyada
- Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
- Türkiye'den 6 ülke için önemli karar!
- Çiftlik Bank firarisi Tosuncuk'un adresi bulundu!
- Rumlardan tarihi Türkiye itirafı!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emeklilere 3776 TL avans fırsatı! 2020 SSK, SGK, Bağ-Kur emekli avansı nasıl alınır?
- Kuruluş Osman 11. bölüm tek parça izle! – ATV
- 550 liradan başlıyor… İstanbul’da kira fiyatları ne kadar? İlçe ilçe İstanbul kiralık daire fiyatları!
- Meteoroloji uyardı… Hava yarın nasıl olacak? 20 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu!
- A101 ürünler kataloğu 20 Şubat – A101 aktüel ürünler kataloğu Samsung Ultra HD Smart TV fırsatı sunuyor!
- Faizler 10,75’e düştü, dolar hareketlendi! 19 Şubat güncel dolar kuru! Dolar ne kadar oldu?
- Faiz kararı sonrası kredi faiz oranları ne kadar? 19 Şubat konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranları! En uygun kredi hangi bankada?
- Faiz kararı ne oldu? Faizler düştü mü? Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı?
- FB- GS derbisi hakemi Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler hangi takımlı?
- Evde bakım maaşı 19 Şubat yatan iller! Evde bakım maaşı (aylığı) yattı mı?
- 894 TL taksitle ev imkanı… 100 bin konut TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte, TOKİ kura çekiliş tarihleri!
- Gram altın 310 TL’yi aştı… 19 Şubat altın fiyatları son durum nedir? Gram, çeyrek, spot altın fiyatı ne kadar?