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Sivas'ta korkutan kaza: 12 kişi yaralandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.02.2020 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020
SİVAS'TA KORKUTAN KAZA: 12 KİŞİ YARALANDI

'ta iki işçi servis minibüsünün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. Yaralanan araçlardaki 12 işçi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Süleyman Mert yönetimindeki 58 S 0187 plakalı minibüs, -Erzincan kara yolu 2. Kısım'da Hasan Aksakal idaresindeki 58 ABS 161 plakalı minibüsle çarpıştı.

Yaralanan araçlardaki 12 işçi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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