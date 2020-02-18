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4 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.02.2020 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020
IRAK'IN KUZEYİNE HAVA HAREKATI

'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin bölgelerinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 ’lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonlar ile .

'ın kuzeyine düzenlenen hava destekli operasyonlarda, 4 'lı terörist .

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Hakurk ve Avaşin bölgelerinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK'lı teröristin, hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonların her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.

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