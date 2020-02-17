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CHP'li belediyelerde korkunç vurgun! Skandal gerçek Sayıştay raporunda ortaya çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.02.2020 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020
CHP'Lİ BELEDİYELERDE KORKUNÇ VURGUN!

'li belediyelerin her geçen gün skandallarına bir yenisi ekleniyor. Buldukları her fırsatta AK Parti belediyelere sözde "israf" yapıldığı yalanıyla saldıran CHP'nin israfı Sayıştay raporunda ortaya çıktı. Huzur hakkından tutun otopark usulsüzlüğüne kadar bir çok skandala imza atan CHP’li ’nde 17 kişiye huzur hakkı verilirken ’nde ise otopark gelirlerinden 10 milyon lira rant sağlanmış.

'in 'li 'nde otopark gelirlerinden rant sağlandığı tespit edildi. CHP'li Mezitli Belediyesi tarafından imar mevzuatı hükümleri çerçevesinde tahsil edilip hesabına aktarılması gereken otopark gelirlerinin aktarılmayıp emanet hesabında tutulduğu ortaya çıktı. Yapılan incelemede CHP'li Mezitli Belediyesi'nin tahsil edilip emanetler hesabına 2017 yılında 9 milyon 656 bin lira, 2018 yılında ise 470 bin lira olarak belirlendi. Son 2 yılda Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne aktarılmayan otopark ücreti ise 10 milyon 127 bin liraya dayandı.

KAYIT DIŞI 882 BİN LİRA
'in CHP'li Dikili Belediyesi'nde yapılan incelemelerde belediye adına kesilen temsil ağırlama faturalarının kayıtlara alınmadığı belirlendi. Sayıştay raporunda, Dikili Belediyesi Turizm Geliştirme İşletmeleri tarafından belediye adına kesilmiş temsil ağırlama faturalarının muhasebe kayıtlarında yer almadığı anlaşıldı.Kayıt dışı harcama tutarının 2017 yılında 211 bin lira, 2018 yılında ise 671 bin lira olduğu tespit edildi. Raporun devamında, "Bahse konu harcamaların muhasebe kayıtlarında takip edilmemesi mevzuata uygun değildir" ifadesi kullandı.

BELEDİYE PARA AKTARMIŞ
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, İzmir'in CHP'li 'nde 17 meclis üyesinin belediye şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev alıp huzur hakkı ücreti aldığı tespit edildi. Yapılan usulsüzlük ise şu ifadelerle anlatıldı. "Konak Belediye'ne ait şirketlerinden MER-BEL AŞ'nin 14 Yönetim Kurulu Üyesinden 8'inin, İZBEL AŞ'nin 15 Yönetim Kurulu Üyesinden ise 9'unun meclis üyesidir. Bu kişiler 2018 yılında aylık 2 bin 100 lira tutarında huzur hakkı ücreti almaktadır. Bilindiği üzere bu şirketler çoğu zaman diğer özel firmalar gibi belediyenin ihalelerine girerek ihale alan ve hizmet sunan şirketlerdir. İhale alıp belediyeye hizmet sunan bu şirketlerde yönetim kurulu üyesi olup aynı zamanda meclis üyeliği görevinin yürütülmesi etik olmayan bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Meclis üyelerinin belediye şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olması doğru bir yaklaşım değildir."

BORÇ BATAĞINDA
İzmir'in CHP'li 'nin ise batağında olduğu anlaşıldı. CHP'li Seferihisar Belediyesi'nin toplam borç stokunun en fazla 83 milyon 369 bin lira olması gerektiği belirtildi. Ancak CHP'li belediyeinin borç stoku üzerine çıktı anlaşıldı. Raporda belediyenin 2018 yılı sonu itibariyle mevcut borç stoku toplamı 107 milyon 974 bin lira olduğu anlaşıldı.

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ALPASLAN ALPASLAN

BELEDİYELERDE YOLSUZLUĞA TEŞEBBÜS EDENLERİN TÜM MAL VARLIĞINA EL KONULMALI ....

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evet0
hayır0
cevapla 17.02.2020 11:28
hazım hazım

milleti soymak için gelmek istiyorlar

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.02.2020 11:18
t&#252;rk türk

Malesef bütün aldigi belediyelerde vurgun var CHP nin senati hele birde hükümet olsalar Tükiye irak ve suriye gibi olur nasilki iraklilar Sadami ariyo türk halki Erdogani arar ama türkiye 100 sene geriye gider Ülkesini seven dikatli olsun

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.02.2020 11:16
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)

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